Covid-19: le COPIL s’auto congratule de la baisse des contaminations

Faisant face à une seconde vague de la pandémie de la Covid-19 qui aura été plus contagieuse et même plus létale que la première, le Gabon semble s’acheminer peu à peu vers une décrue du nombre des contaminations. Une éventualité qui n’a d’ailleurs pas manqué d’être saluée par le ministre de la Santé le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong qui s’est félicité de ces « résultats encourageants liés à la détermination des plus hautes autorités ».

En effet, c’est au cours de son traditionnel point presse que le membre du gouvernement a tenu à livrer une analyse froide de la situation épidémiologique de ce lundi 26 avril 2021. Ainsi, s’il a noté une flambée épidémique dès le début de la seconde vague notamment entre janvier et février, les mesures prises par le gouvernement « ont permis de rapidement stabiliser la pandémie et depuis quelques jours ».

Pour preuve, il est observé « une baisse de l’évolution de la pandémie avec une diminution progressive d’environ 30% de nouvelles contaminations, de malades hospitalisés et de décès ». Si le Dr. Guy Patrick Obiang a relevé que par mesure de précaution les autorités sanitaires restaient très attentives à l’évolution de la situation épidémiologique, il n’a pas manqué de s’auto satisfaire de ce résultat.



« Ces premiers résultats encourageants sont liés à la détermination des plus hautes autorités de notre pays à combattre par tous les moyens la pandémie de la Covid-19 », a souligné le ministre de la Santé. Un résultat qu’il n’a d’ailleurs pas manqué de mettre à l’actif des mesures prises par le gouvernement sur instruction du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba.