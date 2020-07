Covid-19: le copil instaure un service VIP facturé à 20 mille FCFA par test

C’est l’annonce faite par le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) par la voix de son-vice président et porte-parole, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong. Ce service dit VIP facturé à 20 000 FCFA par test installé au laboratoire professeur Daniel Gahouma viserait à réaliser des tests plus rapidement à ceux qui ne souhaitent pas attendre ou faire la queue avant de rentrer en possession de leurs résultats.

Alors que la polémique sur la réalisation des tests covid-19 et le temps mis pour la délivrance des résultats depuis l’annonce des mesures d’allègement du confinement ne cesse d’enfler, le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) a instauré de façon insidieuse un service dédié exclusivement aux personnes VIP pour la réalisation et la délivrance plus rapide desdits tests destinés « aux personnes qui ne veulent pas trop attendre et faire la queue », a justifié le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong .

C’est en tout cas, ce qu’a annoncé et soutenu le porte-parole du (Copil-Coronavirus), le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong à l’occasion du 85ème point de presse qu’il anime chaque soir aux fins de faire le bilan de la situation épidémiologique du Gabon après qu’un confrère de Radio Gabon, Ryan Nziengui eut crevé l’abcès. « Nous avons au niveau du laboratoire Pr. Daniel Gahouma un site de prélèvements et certaines personnes dans notre pays ont voulu qu’on mette en place un service personnalisé VIP. Et ce service effectivement c’est 20 mille francs », a-t-il précisé.

Se voulant plus explicite sur le sujet, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a insisté sur l’esprit de ce service proposé par le l’organisme dont il est le porte-parole mais néanmoins inconnu des Gabonais. « Il faut préciser ici que ce n’est pas le test qui est à 20 mille c’est le service VIP qui est facturé à 20 mille. Et donc toutes les personnes qui ne veulent pas faire la queue et attendre deux ou 3 heures avant d’avoir leur résultats, s’inscrivent sur la liste VIP et paient le montant indiqué », a-t-il poursuivi.

Pour le Secrétaire général du ministère de la Santé, ce service n’est pas imposé. C’est un choix libre pour les personnes désireuses de jouir d’un certain nombre d’avantages et que ces fonds seront affectés à l’achat du nouveau matériel nécessaire à la riposte. « Tout ce qui est VIP à un coût et ces ressources vont nous permettre de nous approvisionner à nouveau, racheter de nouveaux tests, et maintenir cette capacité de diagnostic au niveau de notre pays », s’est-il justifié.

A la lumière de tous ces faits, il convient toutefois de nous interroger sur plusieurs aspects. Quelles sont les personnalités de ce pays, comme mentionné par le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong ayant plaidé pour l’érection de ce service et sa tarification ? Comment, alors que le gouvernement a injecté 250 milliards dans la riposte pour faire dépister gratuitement, les Gabonais, un service est mis en place relatif à ces tests aux fins de bénéficier de certains privilèges , et quels privilèges ? Mieux, pourquoi fait-on attendre des jours et des semaines durant plusieurs Gabonais lambda s’il est possible d’obtenir plus rapidement en 2 ou 3 heures, ces résultats ? Est ce volontaire où à des fins mercantiles ?. L’opinion appréciera.