Covid-19: le copil élabore la phase 2 du Plan National de riposte

Pendant trois jours, du jeudi 15 octobre au vendredi 17 octobre 2020, se se sont tenus à l’hôtel les Florentines situé à Nkok dans le département du Komo-Mondah les travaux de réflexion stratégique sur les mécanismes de la phase 2 du Plan National de riposte à l’épidémie du Coronavirus. Un nouveau plan élaboré dans le but de poursuivre la riposte nonobstant la situation épidémiologique du Gabon, dont la tendance baissière est effective depuis plusieurs mois.

Ces travaux qui ont réunis plusieurs experts nationaux et internationaux y compris ceux de la Croix rouge du Gabon participants étaient regroupés en 5 groupes de travails et assisté des experts nationaux tels que la Croix Rouge avait pour objectif d’élaborer et de présenter « la phase 2 du Plan National de riposte à l’épidémie du Coronavirus afin de réajuster les stratégies du pays en matière de réponse à la COVID -19 ».

L’idée pour le le Comité de pilotage de plan de veille et de riposte contre le Coronavirus (Copil-Coronavirus) il était question de faire un état des lieux de la stratégie de la riposte actuelle, en relevant les bonnes pratiques, celle ayant porté leurs fruits, les difficultés rencontrées y compris les enseignements par la riposte précédente effective depuis mars 2020.

C’est d’ailleurs ce qu’a révélé le ministre de la Santé, le Dr Guy Patrick Obiang Ndong. « Mesdames et Messieurs, pendant ces 3 jours vous fait une autopsie, un diagnostic, ce qui a marché et ce qui n’a pas fonction. Vos efforts ont permis de circonscrire l’évolution de la pandémie de la Covid-19 dans notre pays », a-t-il souligné.

Le but ainsi recherché par ces travaux est de « proposer des actions clés sur la base des bonnes pratiques, des lacunes identifiées et des enseignements tirés dans la gestion de la riposte, afin d’améliorer la réponse actuelle et de renforcer le système de santé » en tenant compte des rapports de la situation épidémiologique actuelle.

Cette phase 2 du Plan national de riposte contre l’épidémie à Coronavirus prévoit de ce fait pour le mois de décembre un certains nombre d’action parmi lesquelles, l’identification des besoins et les modalités d’appui des partenaires techniques et financiers. Une obligation à laquelle vont s’ajouter la nécessité de « Renforcer la mise en place des mesures de détection, d’investigation et de suivi des cas et des contacts au niveau des postes d’entrée aériennes, terrestres, maritimes et ferroviaire » et « Intensifier la recherche active des cas contacts dans la communauté, Investigation et la recherche des décès communautaires, Mettre en place la surveillance à base communautaire », ont révélé les experts.