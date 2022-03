Covid-19: le Copil démobilise son personnel du fait de la maîtrise de la propagation du virus

Ecouter cet article Ecouter cet article

S’achemine-t-on vers un allègement des mesures restrictives prises dans le cadre de la stratégie de riposte contre le covid-19? C’est le sentiment qui se dégage au vu de la décision prise le 24 février dernier par le Coordonnateur technique du Copil Coronavirus Pr. Romain Tchoua d’alléger les effectifs des différentes sous commissions qui composent cette structure.

En effet, c’est dans une Note de service référencée n°000102/PM/COPIL/CT/S-CM CT que le Coordonnateur technique du Copil a informé ses collaborateurs de la décision de démobilisation des effectifs de la Commission technique et des entités du Copil Coronavirus. Une décision qui selon ce document dont Gabon Media Time a pu obtenir copie, serait consécutive à la tendance baissière de la pandémie observée ces dernières semaines.

Il faut dire que les données issues de la situation épidémiologique dans la période du 25 au 27 font état de seulement 9 nouveaux cas positifs sur 1 729 personnes testées. Toute chose qui justifierait cette décision de démobilisation. « Au regard de la situation épidémiologique de notre pays et de la tendance baissière observée dans les indicateurs de la Riposte, le Copil Coronavirus a instruit la Commission technique d’alléger les effectifs des sous-commissions nationales et des entités et de procéder à un transfert progressif de leurs activités vers les institutions régaliennes. », indique le Pr. Romain Tchoua dans sa note.



Toutefois, adoptant le principe de précaution, le Coordonnateur Technique du Copil Coronavirus a indiqué que suivant l’évolution de la pandémie du Covid-19 « une remobilisation des personnels concernées reste envisageable en cas de nouvelle flambée ».