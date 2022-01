Covid-19: le Copil citoyen pour une gestion responsable, consensuelle et moins politisée de la crise

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est à la faveur d’une déclaration faite le lundi 3 janvier dernier devant la presse nationale et internationale que le Copil citoyen a dénoncé la gestion scabreuse de la crise sanitaire par le gouvernement. À cet effet, Geoffroy Foumboula Libeka, son porte-parole, a appelé l’exécutif à adopter une attitude « responsable, consensuelle, plus proportionnée et moins politisée » de la pandémie de Covid-19.

L’opacité autour de la gestion des fonds alloués à la riposte contre la propagation du Coronavirus au Gabon continue de faire grincer les dents. Des acteurs politiques à la société civile, la requête est la même. Pour sa part, le Copil citoyen a exigé, au nom du principe de « Contrôle citoyen de l’action publique », les rapports de gestion des fonds mis à sa disposition depuis le début de la pandémie.

Une démarche citoyenne qui vise à installer la transparence dans la gestion de cette crise sanitaire qui continue d’impacter les populations. À cet effet, la plateforme de la société civile n’a pas hésité à appeler le gouvernement et le parlement à surseoir l’ensemble des mesures gouvernementales qui portent atteinte aux libertés fondamentales des citoyens dont l’obligation vaccinale et la facturation des tests PCR.



Pour le Copil citoyen répondre favorablement à ces requêtes a pour but ultime d’aboutir « à une gestion responsable, consensuelle, plus proportionnée et moins politisée de la pandémie du COVID-19 comme cela se fait dans la plupart des autres pays africains », a indiqué Geoffroy Foumboula Libeka. Il serait tout de même judicieux que les professionnels de la Santé soient mis en première ligne de cette lutte en lieu et place des politiques visiblement dépassés par les enjeux.