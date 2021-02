Covid-19: le consulat de France restreint l’accès au public suite au décès d’un de ses agents

C’est par le biais d’un communiqué parvenu à Gabon Media Time que le Consulat général de France a annoncé la restriction d’accès du public à ses locaux depuis le mardi 2 février dernier. Selon Francy Degardin, consule générale au Gabon et Sao Tomé, cette mesure préventive contre la propagation de la Covid-19 fait suite au décès d’un de leurs agents et à la hausse des cas actifs depuis décembre 2020.

Épargnées par la Covid-19 durant la première vague de contaminations, les institutions françaises semblent être de plus en plus touchées durant cette seconde vague au Gabon. Une situation inquiétante qui a conduit le Consulat général de France à revoir son mode de fonctionnement afin de se prémunir de cette pandémie et à procéder à la désinfection totale du bâtiment du consulat général ainsi qu’un dépistage collectif de tous les agents.

Au terme de ces opérations d’assainissement, Francy Degardin, Consule générale de France au Gabon et à Sao Tomé,, a indiqué que « le consulat général de France à Libreville a restreint l’accès du public à ses locaux pour des raisons de sécurité sanitaire de ses agents et de ses usagers à compter du 2 février 2021 ». Non sans déplorer « le décès d’un de ses agents ».



Ainsi donc, seuls les cas d’urgence seront pris en charge « en présentiel » par leurs équipes. Quant aux personnes dont les rendez-vous devront être déplacés, elles seront contactées dans les prochains jours. A cet effet, le personnel du Consulat général de France est placé « provisoirement, en travail à distance ou en alternance ». Toutefois, les équipes resteront mobilisées:admin-francais.libreville-fslt@diplomatie.gouv.fr et admin-etrangers.libreville-fslt@diplomatie.gouv.fr.