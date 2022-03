Covid-19: le Congo lève le couvre-feu et réouvre ses frontières

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans un communiqué rendu public par son porte-parole, le gouvernement de la République du Congo a annoncé, ce lundi 28 février 2022, la levée du couvre-feu, dans les deux capitales économique et administrative du pays. Mais aussi, la réouverture des frontières fluviales et terrestres. Une décision qui intervient à la suite de la régression « notable » de l’épidémie de Covid-19.

« Le couvre-feu est totalement levé à Brazzaville et à Pointe-Noire, c’est-à-dire supprimé. Cette mesure prend effet immédiatement », a indiqué la Coordination de gestion de l’épidémie dans un communiqué lu devant la presse par Thierry Moungalla, porte-parole du gouvernement. La même coordination selon, le communiqué, a ordonné la réouverture des frontières et fluviales de la République du Congo, dont la traversée était soumise à une autorisation spéciale, depuis deux ans.

Il faut dire que cette décision sonne le glas d’une période particulièrement difficile et de mesures de plus en plus contestées par les populations congolaises. « Les boîtes de nuit et autres espaces clos et de loisirs pourront également rouvrir. Les tenanciers et gérants de ces établissements devront cependant exiger de leurs clients la présentation de la preuve de leur vaccination », précise la Coordination. La reprise totale des activités sportives et de masse, ainsi que la suppression des tests obligatoires aux portes d’entrée du pays font également partie des mesures annoncées.

Comme le Congo, de nombreux pays ont déjà levé le couvre-feu, à l’instar de la Tunisie ou de la RDC. Au Gabon toutes les provinces sont passées en dessous du seuil d’alerte, le pays est au vert. Mais devant l’amélioration des indicateurs épidémiologiques (moins de 200 cas actifs, 8 nouveaux cas positifs, 1 hospitalisation, 0 nouveau décès, selon les données du Copil-coronavirus publiées le 3 mars 2022), le pays est toujours en état d’urgence, le couvre-feu est toujours en vigueur de 21 heure à 5 heure du matin.