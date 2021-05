Covid-19: l’armée chinoise offre 100 000 doses de vaccin aux Forces de sécurité et de défense gabonaises

Une cargaison de 300 000 doses de vaccin chinois Sinopharm est arrivée ce dimanche 9 mai 2021 au Gabon. 100 000 doses seraient un don de l’armée chinoise à l’armée gabonaise. Selon le ministre de la Défense nationale, Michael Moussa, cette donation devrait permettre de vacciner et de protéger toutes les forces de sécurité et de défense du pays.

Le Gabon a reçu son deuxième lot de doses du vaccin développé par le laboratoire chinois Sinopharm, comme annoncé le 13 avril dernier par le porte-parole de la présidence Jessye Ella Ekogha, lors d’une conférence de presse. « 200 000 nouvelles doses de vaccin Sinopharm achetées par le Gabon arriveront sous peu », annonçait-il. Comme prévu, le ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong était ce dimanche sur le tarmac de l’aéroport international Léon Mba pour réceptionner le don des vaccins.

Hu Changchun, ambassadeur de la Chine au Gabon a par ailleurs indiqué que les 100 000 doses de vaccins supplémentaires, serait un don de l’armée chinoise à l’armée gabonaise. Pour le ministre de la Défense nationale, cette cargaison de doses devrait servir à « vacciner et protéger » toutes les forces de sécurité et de défense du pays, classées parmi les groupes de personnes cibles et prioritaires à la vaccination. « Un secours important », s’est-il satisfait.

Rappelant que le dernier bilan du Comité national de vaccination contre la Covid-19 (Copivac) datant du vendredi 7 mai faisait état de 8859 personnes éligibles ayant reçu au moins une dose de vaccin. 4779 personnes ont reçu les deux doses de vaccin recommandées. Depuis le lancement de la campagne vaccinale le 23 mars dernier, pas plus de 15 000 doses de vaccin ont été administrées à la population alors que le pays avait réceptionné le 12 mars 2021, 100 000 doses de vaccin Sinopharm.