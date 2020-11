Covid-19: lancement des unités mobiles de dépistage gratuit dans les carrefours

C’est par le biais d’un communiqué de presse parvenu à la rédaction de Gabon Media Time que le ministre de la Santé le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a annoncé l’effectivité du déploiement des unités mobiles de dépistage gratuit à compter du lundi 23 novembre dernier. Selon ledit document, cette campagne couvrira 4 grands axes à savoir Rond-point de Nzeng Ayong ,Carrefour Rio,Carrefour Petro (Owendo) et Carrefour Sherko (Delta) entre 10 et 14 heures.

Annoncé il y a quelques jours par le ministre de la Santé le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, le déploiement des unités mobiles de dépistage dans les grands carrefours du Grand Libreville est désormais une réalité. En effet, le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil Coronavirus) a annoncé que la campagne de dépistage volontaire et gratuite de la Covid-19 a pris effet le lundi 23 novembre 2020 dans le Grand Libreville.

Pour ce faire, « des unités mobiles de dépistage seront présentes de 10h à 14h sur quatre grands axes, à savoir Rond-point de Nzeng Ayong, Carrefour Rio,Carrefour Petro (Owendo) et Carrefour Sherko (Delta) » , a précisé le communiqué du Copil Coronavirus parvenu à la rédaction de Gabon Media Time. Si cette campagne est gratuite, les autorités du ministère de la Santé ont tenu à préciser qu’elle ne concerne « aucunement les voyageurs pour lesquels le test de dépistage de la COVID-19 reste payant ».

Une campagne jurmelée au début des activités des brigades mixtes Covid-19. Cette nouvelle unité composée d’agents du Copil Coronavirus, des ministères de la Santé, de la Défense nationale, de l’Intérieur, du Commerce et des Transports, aura pour mission de « veiller au respect des mesures barrières et des protocoles sanitaires dans les secteurs d’activité à risque », précise ledit document. Il s’agit entre autres des restaurants, commerces,espaces de voyages tous types de transports confondus, les salles de sport, les salles de jeux et les lieux de culte du Grand Libreville.