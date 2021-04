Covid-19: lancement de la campagne de vaccination à Port-Gentil

Dans le cadre du Plan national de vaccination contre la Covid-19, le ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, a procédé ce mardi 13 avril 2021, au lancement effectif de la campagne de vaccination dans la province de l’Ogooué Maritime. Une initiative qui s’inscrit non seulement dans le cadre de la riposte contre la pandémie de coronavirus mais devrait également permettre de renforcer la couverture vaccinale dans le pays.

Après Libreville, cap sur la vaccination à Port-Gentil, dans la province de l’Ogooué Maritime. Cette deuxième phase de la campagne de vaccination contre la Covid-19 dans la capitale économique, comme annoncé par le ministre de la Santé, lequel a séjourné le weekend écoulé dans la localité, a bel bien pris effet ce mardi 13 avril 2021.

Assisté de la Coordination technique du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus (Copil-Coronavirus) et de la Présidente du comité national de vaccination, le Pr. Marielle Bouyou, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a par ailleurs procédé à la présentation du plan national de vaccination contre la Covid-19 aux leaders religieux et responsables d’entreprises privées. C’était en présence des autorités administratives, politiques et militaires de cette province.



Pour rappel, selon le compte rendu du Comité national de vaccination contre la Covid-19 (Copivac) du 9 avril dernier, la situation vaccinale faisait état de 3925 personnes éligibles ayant reçu une première dose de vaccin au Gabon. Ce mercredi 14 avril 2021, l’administration de la deuxième dose de vaccin sinopharm chez des patients a débuté dans les vaccinodromes à Libreville, 22 jours après le début de la campagne nationale le 23 mars dernier.