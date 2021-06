Covid-19: lancement de la campagne de sensibilisation sur le vaccin à Ntoum

Ce samedi 05 juin 2021, le ministre de la Santé le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a procédé au lancement de la campagne de sensibilisation sur la vaccination contre le covid-19. Une opération menée en collaboration avec l’Organisation non gouvernementale Omanda et qui s’inscrit dans la volonté des autorités de sensibiliser les populations sur la nécessité de se faire vacciner pour un retour rapide à la vie normale.

C’est aux côtés de la présidente du Comité national de vaccination (Copivac), le Pr. Marielle Bouyou Akotet et du président de l’ONG Omanda Rodriguez Mouckandza Nzai que le membre du gouvernement a procédé au lancement de cette campagne. Celle-ci s’inscrit dans le cadre de l’implication de la société civile dans la sensibilisation sur le vaccin.

A noter que le lancement de cette campagne de sensibilisation est, au dire du ministre de la Santé, la 4ème étape de la campagne nationale de vaccination mise en place dans le cadre de la riposte contre le covid-19. « C’est la mission du ministère de la Santé, du Copivac et de la société civile d’être sur le terrain pour pouvoir sensibiliser la population au sujet de cette vaccination », a martelé le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong;

Il faut souligner que pour les autorités, le plan national de vaccination a pour principal objectif de réduire la morbidité et la mortalité de la pandémie au Gabon. Et cela passe par la vaccination de 50% des cibles et des personnes éligibles à la vaccination.

Une initiative portée par l’ONG Omanda qui entend s’impliquer pleinement pour sa réussite. « Nous voulons avoir le maximum de volontaires pour la vaccination car nous avons compris que le covid-19 est devenu une affaire de santé publique, et en tant qu’ONG nous ne pouvons pas être que de simples observateurs. Il était important pour nous d’organiser une activité dans ce sens. Le vaccin n’est pas ce qu’on raconte. Il n’est pas là pour détruire les gens mais pour apporter un plus aux uns et aux autres, et nous allons tous nous y mettre », a précisé Rodriguez Mouckandza Nzai.



Face à l’engouement observé chez les populations, le ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a d’ailleurs annoncé le lancement officiel de la campagne de vaccination dans la ville de Ntoum. Celle-ci démarrera dès le samedi 12 juin au centre médical du département.