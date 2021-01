Covid-19: l’ambassade de France rejette les allégations sur le silence de Blaise Pascal

Gabon Media Time a rapporté certaines déclarations sur la situation, en cette période de pandémie, du lycée Blaise Pascal, établissement dont la notoriété est liée à la qualité de son enseignement homologué par la France.

Comme le montrent les chiffres publiés quotidiennement par le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (COPIL), l’épidémie au Gabon et notamment à Libreville connaît une recrudescence depuis quelques semaines.

Dans ce contexte, le lycée Blaise Pascal fonctionne depuis la rentrée de septembre 2020 selon un protocole sanitaire strict agréé par le comité d’hygiène et sécurité de l’établissement et transmis au COPIL. La justesse des actions ainsi mises en œuvre a pu être observée par les autorités académiques et sanitaires du Gabon.

L’application stricte de ce protocole a permis de réduire autant que possible les risques de contamination au sein de l’établissement : mise en place de mesures préventives – masques et gel -, isolement des enfants symptomatiques, contacts d’une personne covid-positive ou susceptibles d’être positifs, jusqu’à la présentation d’un test négatif.

Malgré cela, la croissance rapide du nombre de cas contact, depuis l’identification d’un premier cas positif le 22 janvier, a conduit le lycée à fermer une classe le 25 janvier, avant de généraliser l’enseignement en distanciel à partir du 28 janvier. La fermeture de l’établissement sera l’occasion de procéder à une décontamination préventive, avant un dépistage massif qui permettra de garantir un retour en classe sécurisé, dès lors que les conditions sanitaires seront réunies.

Je souligne que l’information des parents d’élèves comme des autorités sanitaires gabonaises a été assurée de manière transparente, en temps réel, par la direction du lycée Blaise Pascal comme par l’association des parents d’élèves.

Je ne puis donc que regretter et condamner les allégations laissant penser l’inverse, rapportées par Gabon Media Time. Il s’agit d’affirmations au mieux non informées, au pire délibérément mensongères, et dans tous les cas parfaitement déplacées à l’égard d’un établissement qui a su agir avec justesse et professionnalisme.

Philippe AUTIE

Ambassadeur de France au Gabon