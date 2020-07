Covid-19: «L’Afrique du Sud risque d’être un précurseur de ce qui va se passer dans le reste de l’Afrique»

Lors de la conférence de presse de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) tenue le lundi 20 juillet dernier à Genève, son directeur des situations d’urgence sanitaire s’est dit préoccupé par l’accélération de contamination sur le continent africain. Selon Michael Ryan, « L’Afrique du Sud risque d’être un précurseur de ce qui va se passer dans le reste de l’Afrique ».

Si le continent africain était l’un des moins touchés par la Covid-19 avec plus de 15 160 décès, devant l’Océanie, la donne pourrait vite changer. C’est ce qu’a révélé le dernier bulletin d’informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) le lundi 20 juillet dernier à Genève. L’organe Onusien s’est particulièrement « préoccupé » de la situation épidémiologique du coronavirus en Afrique qui connaît une accélération depuis quelques mois.

Occasion pour le Directeur des situations d’urgence sanitaire à l’OMS de faire une prévision afin d’interpeller les dirigeants africains sur le danger qui guette la « terre mère ». Pour Michael Ryan, « l’Afrique du Sud risque d’être un précurseur de ce qui va se passer dans le reste de l’Afrique », a-t-il averti durant la conférence de presse de l’OMS.

Pour information, l’Afrique du Sud demeure le pays le plus touché sur le continent par la Covid-19. À ce jour, pas moins de 5 000 décès ont été enregistrés dans le pays de Nelson Mandela. Selon le bilan effectué par l’Agence France-Presse (AFP) à partir de sources officielles, le lundi 20 juillet, ladite pandémie a fait plus de 600 000 décès et 14,5 millions de contaminations dans le monde.