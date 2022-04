Covid-19: la vaccination stagne à moins de 300 000 personnes 

Ecouter cet article Ecouter cet article

Au Gabon, le gouvernement a relancé la vaccination itinérante des populations contre la Covid-19 pour booster la couverture vaccinale du pays. Selon le Comité national de vaccination contre le covid-19 (Copivac) dans son point de la vaccination du 31 mars 2022, le dernier en date, on compte environ 253 619 personnes complètement vaccinées selon le schéma vaccinal de 2 doses.

Depuis là lavée de l’ensemble des mesures de riposte contre la Covid-19 le 9 mars 2022, le gouvernement parie sur la vaccination pour maintenir la tendance baissière de l’épidémie. Cette dynamique a en effet amené le gouvernement à relancer sa caravane de vaccination itinérante afin d’atteindre les populations qui n’ont pas encore adhéré à la vaccination contre la Covid-19.

Une semaine après avoir parcouru certains quartiers du Grand Libreville, on compte 253 619 personnes vaccinées avec les deux doses recommandées, contre 299 611 personnes primo vaccinées (une injection). C’est dire que la vaccination stagne toujours à moins de 300 000 personnes, soit moins de 30% de l’objectif d’inoculer la moitié de la population du pays.

Si à un certain moment les populations se sont montrées enthousiastes, du fait notamment de certaines mesures mises en place par le gouvernement pour intensifier la vaccination, cette tendance a bien changé. Avec le retour à la normale de la vie et même en dépit du fait que le virus soit encore présent, la vaccination contre la Covid-19 est presque perçue comme une mesure qui ne signifie plus rien.