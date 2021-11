Covid-19: la société civile vent debout contre les mesures gouvernementales

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’onde de choc suscitée par les nouvelles mesures gouvernementales annoncées le 27 octobre dernier est loin d’être retombée. La preuve avec la sortie ce 08 novembre 2021 du Copil citoyen de l’observatoire citoyen Covid-19 de la société civile au cours de laquelle l’ensemble des acteurs de la société civile se sont insurgés contre ces mesures jugées abusives.

Regroupant des leaders civiques, des leaders d’opinion et patriotes, cette plateforme s’est donné comme objectif de dénoncer les différentes mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19 et qui selon eux violent allègrement les libertés des populations. Occasion pour ces derniers de dénoncer les agissements du gouvernement qui utilise le prétexte de « la Covid-19 pour taire toutes les voix dissonantes ».

Pour les acteurs de cette plateforme, il ne s’agit aucunement d’entamer un bras de fer avec le gouvernement mais simplement dénoncer la gestion de la crise sanitaire notamment l’absence de transparence dans ladite gestion ou encore les mesures privatives de libertés et plus particulièrement l’obligation vaccinale. Ainsi, le Copil citoyen entend mener une grande de consultation des forces vives de la Nation afin de les fédérer autour de la contestation contre ces mesures restrictives.

« Toutes ces actions visent à préparer la grande ville morte du 15 décembre 2021 qui elle-même sera précédée d’une ville morte de courte durée et de plusieurs autres actions, allant dans le sens de dire non à ces violations de nos libertés. Le Copil citoyen lancera de ce fait une pétition invitant les Gabonais acquis à cette noble cause de la signer. La pétition étant un document juridiquement recevable », a expliqué le porte-parole de cette plateforme, Geoffroy Foumboula Libeka.