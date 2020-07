Covid-19: la SNI procède au dépistage de son personnel

Dans le cadre la lutte contre la propagation de la pandémie de Covid-19 et en perspective à la reprise progressive des activités, la Société nationale immobilière (SNI) a procédé ce 07 juillet 2020 au lancement d’une opération de dépistage de l’ensemble de son personnel. Objectif de cette campagne, garantire aux agents de cette entreprise d’exercer leur tâche dans des conditions sanitaires sécurisées.

Alors que la situation épidémiologique du pays semble connaître une pente descendante, la SNI a lancé ce 07 juillet l’opération de dépistage de l’ensemble de son personnel. Une campagne qui s’inscrit dans le cadre de la convention de partenariat signé le 24 juin 2020 entre la Confédération patronale gabonaise (CPG) et le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre le Covid-19(Copil) qui devrait permettre des dépistages au sein des entreprises publiques et privées.

Cette opération qui a consisté en des tests virologiques (RT-PCR) sur l’ensemble des employés devrait permettre de déterminer s’ils sont porteurs du virus au moment du test, dont le prélèvement s’est fait par voie nasale ou salivaire. Les résultats quant à eux seront disponibles dans les 72 heures qui suivent. Pour le directeur général adjoint de la Société nationale immobilière Alex Anguilet Walker, la mise en oeuvre de cette opération s’inscrit dans la volonté de cette société bras séculier de l’Etat en matière de politique de logement d’offrir des garanties sécuritaires à l’ensemble de son personnel.

« A travers cette opération, nous avons tenu à marquer notre adhésion à la politique de dépistage massif des populations et à la stratégie nationale de riposte, se résumant à diagnostiquer, isoler et traiter, afin de permettre à chaque agent de connaître son statut face à la maladie et adapter son comportement » a-t-il indiqué.