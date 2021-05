Covid-19: la petite leçon de gestion de crise d’Ondo Ossa au gouvernement

La gestion de la crise sanitaire liée au covid-19 par le gouvernement n’a pas fini de susciter des critiques au sein de l’opinion nationale. La dernière en date est celle de l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur le Pr. Albert Ondo Ossa, qui a, au cours d’une conférence de presse sur l’état de la Nation, procédé à une évaluation sans complaisance de ladite gestion qui, a-t-il relevé, n’a pas donné les résultats escomptés.

Au cours de cet échange avec la presse nationale et internationale, le professeur d’économie à l’Université Omar Bongo (UOB) est longuement revenu sur la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement qui selon lui aura manqué d’efficacité. Ainsi, il a relevé que « la gestion de la crise sanitaire aurait dû être réactive, grâce à la maîtrise de ses canaux de propagation à la sphère économique ».

Pour ce faire, le Pr. Albert Ondo Ossa a indiqué que cette gestion aurait dû faire l’objet d’une « étude inclusive ». Celle-ci aurait permis de « mettre en place un plan de crise comprenant l’ensemble des mesures à prendre pour limiter les risques de propagation de la pandémie et assurer, autant que possible, la survie du plus grand nombre ».

Ainsi, selon l’ancien ministre il aurait fallu entre autres « évaluer l’impact de l’ensemble des mesures sur l’économie nationale notamment l’impact budgétaire; apprécier à leur juste valeur les mesures exceptionnelles que le gouvernement a prises et celles qu’il serait amené à prendre et envisager, au moment où l’activité économique est en déclin, comment amortir le choc en vue d’un retournement de la conjoncture et pour éviter toute dépression et contenir la récession », a souligné le Pr. Albert Ondo Ossa.