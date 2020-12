Covid-19: la nouvelle souche SARS-Cov 2 émergente qui inquiète l’Europe

Alors que le bras de fer contre la première phase de la pandémie à coronavirus est toujours d’actualité, une nouvelle souche de coronavirus plus dangereuse et plus contagieuse, serait apparue dans plusieurs pays à travers le monde. La nouvelle variante, selon la communauté scientifique, semble se propager plus rapidement, avec des charges virales plus élevées.

A en croire les informations largement répandues dans les médias européens, la Covid-19 n’est pas prête de faire ses adieux. Selon la presse, c’est le Royaume-Unis qui a été le premier pays à déclarer l’apparition de cette nouvelle forme de coronavirus. Plus contagieuse, plus dominante, cette nouvelle souche de coronavirus dite « émergente », aurait entrainé « une très forte hausse du nombre d’hospitalisation en décembre », a déclaré samedi dernier le conseiller scientifique du gouvernement britannique, Patrick Vallance.

Conséquence, le gouvernement britannique durcit les restrictions non sans signaler à l’OMS l’apparition de la nouvelle souche de la Covid-19 contenant plusieurs mutations. Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a par ailleurs annoncé le confinement de Londres et du sud-est de l’Angleterre, invitant ainsi la population à opter pour de « petites » fêtes de Noel.



Impliquée dans la contamination galopante observée dans certaines zones d’Angleterre, les scientifiques s’accordent toutefois à souligner que la nouvelle variante de la Covid-19 n’aurait pas d’impact sur l’efficacité des vaccins internationaux proposés pour venir à bout du virus. Ces derniers « restent tout aussi efficaces », a rassuré le ministre de la Santé allemand, Jens Spahn. Mais la prudence reste de mise.