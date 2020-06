Covid-19: la liste des pays africains admis dans l’espace Schengen appelée à évoluer

Le Ministre des Affaires Étrangères Alain-Claude Bilie-By-Nzé et les Ambassadeurs de l’Union européenne (UE), de la France, de l’Italie, de l’Espagne et de l’Allemagne se sont entretenus le lundi 29 juin dernier sur le sujet relatif à l’ouverture prochaine des frontières de l’espace Schengen. Il en ressort que la liste des pays africains autorisés à pénétrer le sol européen sera évolutive et ce, tous les 15 jours.

Alors que l’Union Européenne a préétabli une liste de 14 pays dont les ressortissants seront autorisés à accéder à l’espace européen dès le 1er juillet 2020, le premier diplomate gabonais a reçu les ambassadeurs de l’Union européenne (UE), de la France, de l’Italie, de l’Espagne et de l’Allemagne ce lundi 29 juin dernier.

Au terme des échanges, Alain-Claude Bilie-By-Nzé a révélé que « la liste établie selon des critères fixés par l’UE, sera connue avant le 1er juillet et sera évolutive », a indiqué le membre du gouvernement sur sa page Facebook officielle.

Il va sans dire donc qu’en plus des 15 pays dont les ressortissants devront être autorisés à revenir sur son sol à compter du 1er juillet prochain, plusieurs autres pays seront progressivement ajoutés. Pour l’heure la fréquence d’ajout serait de 15 jours afin de jauger l’évolution de la situation épidémiologique du coronavirus dans ces pays. Ainsi seuls les pays avec moins de 16 contaminations pour 100 000 habitants sur les 14 derniers jours seront éligibles.

Si le Ministre des affaires étrangères a précisé que cette restriction d’accès à l’espace Schengen « ne concerne que les voyages touristiques », il en a profité pour annoncer la réouverture prochaine des frontières gabonaises. Un assouplissement de mesures restrictives qui pourrait obéir à une politique de réciprocité envers les États disposés à accueillir sur leurs sols des Gabonais.