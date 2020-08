Covid-19: la FSBO poursuit son action sociale

Engagée dans la lutte contre la propagation de la pandémie à Coronavirus sur le territoire national, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba (FSBO) n’a pas levé le pied depuis lors. En effet , la campagne de distribution de kits sanitaires et alimentaires aux couches vulnérables s’est poursuivie la semaine écoulée aux quartiers Venez-voir à Libreville et Petit village à Owendo pour le bien des populations qui payent le lourd tribut de la crise sanitaire et sociale liée à la Covid-19.

La semaine dernière, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba a une nouvelle fois mis en exergue son altruisme. En effet, après avoir multiplié les actions au plus fort de la pandémie à Coronavirus, la FSBO a poursuivi son action sociale et solidaire la semaine écoulée à Venez-voir dans le 3ème arrondissement de Libreville et à Petit village dans le 1er arrondissement d’Owendo. Occasion pour les équipes de la fondation présidée par la Première dame de procéder à la remise de kits sanitaires à savoir des masques et des gels hydroalcooliques.

Par ailleurs, des kits alimentaires ont été remis aux pères et mères de famille les plus nécessiteux. Un soutien matériel qui traduit l’intérêt de Sylvia Bongo Ondimba envers les populations défavorisées qui en raison de la Covid-19 ont été davantage fragilisées, notamment pour les personnes exerçant les métiers jusqu’à ce jour interdits.

La Fondation Sylvia Bongo Ondimba s’est dit déterminée à être un partenaire indéfectible de la cause des démunis en cette période atypique. « Tant que le virus circulera, nos équipes et nos associations partenaires poursuivront les efforts pour apporter une aide aux personnes vulnérables », a-t-elle indiqué via son compte Twitter.