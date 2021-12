Covid-19: la Cour constitutionnelle suspend à nouveau les nouvelles mesures gouvernementales

Ecouter cet article Ecouter cet article

Comme on pouvait s’y attendre et ce conformément à l’article 85 de la Constitution la Cour constitutionnelle vient une fois de plus de confirmer la suspension du nouvel arrêté n°0685/PM du 24 décembre 2021 fixant les nouvelles mesures gouvernementales de prévention, de lutte et de riposte contre la propagation de la Covid- 19.

C’est par le c’est par le biais d’une correspondance référencée 220 /PCC daté de ce mardi 28 décembre 2021 que la présidente de la Cour constitutionnelle Marie Madeleine Mborantsuo a informé la présidente du Sénat Lucie Milebou Aubusson de la suspension de l’application de l’arrêté n°0685/PM du 24 décembre 2021 fixant les nouvelles mesures gouvernementales de prévention, de lutte et de riposte contre la propagation de la Covid-19.

Il faut souligner que la suspension de cet arrêté très controversé fait suite à la requête introduite par la société civile par l’entremise de l’ancien ministre délégué à l’Economie Justine Judith Lekogo et le leader associatif Geoffroy Foumboula Libeka Makosso. En effet, ces derniers, tous deux membres du mouvement Copil citoyen sollicite une nouvelle fois la déclaration d’inconstitutionnalité desdites mesures car selon lui, elles violent les libertés individuelles.