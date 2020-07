Covid-19: la comilog met en place un dispositif de prévention dans les lycées de Moanda

Dans le cadre de la reprise des cours au Gabon après plusieurs mois de fermeture suite à la pandémie de la Covid-19, la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) a tenu à apporter son soutien aux principaux lycées de la commune de Moanda dans la province du Haut-Ogooué. Une aide qui s’est matérialisée non seulement par la mise à disposition de stations mobiles de lavage de mains mais aussi par la distribution de masques artisanaux et des solutions hydroalcooliques.

Conformément à ses engagements dans la lutte contre la propagation de la Covid-19, l’entreprise minière a une fois de plus tenu à venir en soutien aux apprenants de la commune de Moanda. Une aide qui s’inscrit dans le cadre de la reprise des cours suspendus depuis l’apparition de la pandémie de Covid-19

Ainsi, ce sont au total 5 lycées à savoir Rigobert Landji, Henri Sylvoz, Saint-Dominique, Rose Massambo et Fulbert Bongotha qui ont bénéficié des stations mobiles de lavage des mains, d’une capacité de 1m3, de plus de 800 masques artisanaux ainsi que des produits de désinfection et des solutions hydroalcooliques produites par la Comilog.

Cette action qui s’inscrit dans la continuité des initiatives menées par l’entreprise contre la propagation de la Covid-19, permettra aux lycéens inscrits en terminale de poursuivre sereinement les cours et ce, dans le respect des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires.