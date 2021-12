Covid-19: la CNSS offre la vaccination gratuite aux retraités

Ecouter cet article Ecouter cet article

Faisant suite à l’entrée en vigueur des nouvelles mesures gouvernementales conditionnant l’accès à certaines administrations sur présentation d’un test pcr négatif ou du carnet de vaccination, la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a tenu à apporter son aide. Ainsi, les retraités auront la possibilité de se faire vacciner au sein de certains de leurs locaux notamment au Centre d’action sanitaire et sociale Gisèle Ayoune (Cass-Ga), à Libreville, et dans les centres de vaccination agréés à l’intérieur du pays.

Voulant s’ériger en soutien aux politiques publiques concernant l’applicabilité des mesures gouvernementales de lutte contre le covid-19, la CNSS a annoncé la gratuité au centre d’action sanitaire et sociale Gisèle Ayoune de la vaccination. Une annonce qui permettra ainsi aux retraités volontaires de se faire administrer le vaccin contre le coronavirus et s’éviter les tracasseries et les longues files d’attente des sites publics et se faire vacciner à Libreville dans un délai relativement court.

Ce site devrait donc pouvoir booster les activités de vaccination, mais aussi améliorer le taux de couverture vaccinale complète. « La CNSS assure que leur vaccination sera gratuite au lieu des 2000 qu’ils auraient eu à débourser, y compris dans ce centre parapublic où trois vaccins sont disponibles : Sinopharm, Pfizer et Johnson & Johnson » peut-on lire dans le communiqué parvenu à la rédaction de Gabon Media Time.

Concernant les retraités de l’intérieur du pays, la CNSS dit également mettre à disposition « ses différents centres agréés, avec la même offre de gratuité». La structure étend d’ailleurs cette offre à toute la population. Par ailleurs, comme toutes les structures publiques et privées du pays, la direction générale de la CNSS a tenu à rappeler aux usagers que l’accès à ses locaux était désormais conditionné par la présentation d’un test PCR négatif au coronavirus d’une validité de 14 jours maximum.