Covid-19: la Chine offre 100 000 doses du vaccin Sinopharm au Gabon

Ce lundi 22 février 2021, le ministre de la santé le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a reçu en audience l’ambassadeur de la République populaire de Chine au Gabon Hu Chang Chun. Occasion, pour les deux personnalités de s’accorder sur le mode de transport des doses de vaccin chinois produits par Sinopharm dont l’utilisation a été actée par le Gabon.

Face à l’augmentation considérable du nombre de cas positifs à la Covid-19, le Gabon est décidé à prendre les mesures idoines pour endiguer la propagation de cette pandémie sur le territoire. Une ambition perceptible dans la mise en place récente d’un plan national de vaccination contre le virus mais surtout l’aménagement des espaces dédiés aux opérations de vaccination.

C’est donc dans la droite ligne de cette volonté affichée par le gouvernement que le ministre de la Santé le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong s’est entretenu, ce jour, à son cabinet, avec l’ambassadeur de la République populaire de Chine au Gabon. Au menu de cette rencontre, l’octroi par le gouvernement chinois d’une importante quantité de doses du vaccin anti-Covid-19 du producteur China Sinopharm internal Corporation.

La partie gabonaise en a profité pour inviter le donateur et les techniciens gabonais à s’activer à définir les procédures nécessaires à la concrétisation de ce don. Une initiative qui vise à renforcer les capacités matérielles et techniques du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus).

Pour rappel, c’est lors de son discours de vœux à la Nation le jeudi 31 décembre 2020 que le Chef de l’État Ali Bongo Ondimba avait annoncé la mise en place imminente d’un plan national de vaccination contre la Covid-19. Le vaccin chinois est le deuxième que le Gabon obtiendra après celui de la Russie, le Sputnik V.