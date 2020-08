Covid-19: la CGSL appelle le gouvernement à trouver un équilibre entre la riposte et la cohésion socio-économique

C’est à l’occasion d’une déclaration de presse que la Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL) a tenu, par le voix de secrétaire général Jean Claude Bekale, à réagir face à la crise de l’emploi consécutive à la Covid-19 qui sévit dans le secteur aérien notamment. A ce propos, la plateforme syndicale a interpellé le gouvernement à « rechercher l’équilibre entre les mesures de protection des citoyens contre la riposte du covid-19 et les mesures visant à maintenir la cohésion économique et sociale du pays ».

Depuis la découverte du patient zéro, le Gabon n’a de cesse de multiplier les mesures visant à cloisonner le virus sur l’étendue du territoire. Au nombre de celles-ci, la limitation à 2 vols par semaine pour les compagnies aériennes internationales et locales. Et ce, sans distinction aucune « comme si elles font face aux mêmes réalités », dénonce ledit communiqué. Une mesure lourde de conséquences pour les employés de ce secteur puisqu’à ce jour, pas moins de « 250 emplois » ont été perdus.

En réaction, Jean Claude Bekale a tenu à rappeler au nom de la CGSL que « la lutte contre la pandémie de covid-19, ne saurait reléguer les problèmes économiques et sociaux au dernier rang ». Aussi, la confédération syndicale a mis en garde le gouvernement sur la dégradation profonde du climat social, notamment à travers « la disparition des compagnies aériennes locales; la perte de plus de 1000 emplois directs et indirects; l’augmentation du chômage et l’aggravation d’une crise sociale déjà insoutenable pour les familles des travailleurs ».

De ce fait , ces syndicalistes appellent le gouvernement en l’occurrence le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda à « rechercher l’équilibre entre les mesures de protection des citoyens contre la riposte du covid-19 et les mesures visant à maintenir la cohésion économique et sociale du pays ». Une nécessité qui implique inéluctablement l’amendement de plusieurs mesures.

A savoir la levée de la restriction des vols domestiques, la prorogation de la date d’application des délais fixés de l’arrêté 017/MTT/2020 du 13 septembre 2019 et l’assouplissement des conditions qui permettent aux entreprises de bénéficier des mesures d’accompagnement annoncées par le Chef de l’Etat le 2 avril 2020.