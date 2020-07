Covid-19: Huawei au chevet du Copil

C’est au sein du ministère de la Santé que le Comité de pilotage et du plan de veille et de riposte contre le coronavirus (Copil-Coronavirus) a réceptionné le 3 juillet dernier, un don de matériel médical des autorités de la société chinoise Huawei Technologies au Gabon. Un apport de 35 000 masques et 150 000 tenues de protection contre la Covid-19 destinés à soutenir les efforts de lutte du gouvernement.

C’est en présence du porte-parole du Copil-Coronavirus, Dr. Guy-Patrick Obiang Ndong, et du responsable du Copil-Coronavirus, le Pr. Romain Tchoua, que Liam Feng, directeur général de Huawei Technologies Gabon a procédé à la remise d’un important don de matériel médical au Comité de pilotage et du plan de veille et de riposte contre le coronavirus.

Il s’est agi d’un don de 35 000 masques de protection ainsi que 150 000 tenues de protection individuelle. Une initiative qui selon Liam Feng s’inscrit « dans le cadre de l’appel à solidarité lancé par le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba » pour faire face à la propagation du coronavirus au Gabon. Un don qui arrive à point nommé selon les responsables du Copil-Coronavirus.

« Nous sommes satisfaits de la qualité de ce don puisqu’il est adapté aux besoins du moment. Il s’agit bien entendu des masques de protection pour le personnel soignant qui est vraiment au coeur de l’action et des combinaisons permettant d’améliorer leurs conditions de travail », s’est réjoui le Pr. Romain Tchoua, non sans ajouter « un tel geste de solidarité qui nous accompagne dans ce temps de crise est toujours louable ».