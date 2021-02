Covid-19: hausse de 40% des décès en un mois en Afrique

En seulement un mois, le continent africain a fait face à un nombre incalculable de décès liés à la pandémie de Coronavirus. En effet, 40% des décès liés au nouveau variant du Covid-19 ont été enregistrés au mois de janvier 2021. Selon les statistiques de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), cette résurgence de contamination risque de faire croître le nombre de morts à 100.000 depuis la détection du premier cas le 14 février 2020.

En effet, alors que l’Afrique se prépare à entamer sa plus grande campagne de vaccination qui doit «permettre à tout le monde de se recentrer sur l’éradication du virus » selon le Dr. Matshidiso Moeti, Directrice du bureau régional pour l’Afrique de l’ OM, une hausse du nombre des décès qui sonne comme un coup dur dans la lutte contre la pandémie.

Cette escalade en termes de décès liés à la pandémie de coronavirus apparaît dans le contexte de la deuxième vague de contaminations en Afrique. Une deuxième vague amorcée en Octobre 2020 et qui est encore plus sévère et meurtrière que la première. Les cas de contamination ont de loin dépassé ceux de la première vague.

Ce qui a amené le personnel des établissements sanitaires à redoubler d’efforts bien qu’il ait été débordé sur tous les fronts. « L’augmentation du nombre de décès est tragique, mais elle constitue également un signe inquiétant que les travailleurs de la santé et les systèmes de santé en Afrique sont dangereusement surchargés », a alerté le Dr. Moeti.

Selon les dernières statistiques, ce sont plus de 3,7 millions de cas de Covid-19 qui ont été signalés sur le continent africain dont plus de 3,2 millions patients guéris et 96.000 décès. L’OMS avertit sur l’arrivée de nouveaux variants susceptibles d’apparaître à mesure que le virus continue à se propager. Dans ces conditions, l’ONU recommande que des « mesures préventives soient maintenues même si l’Afrique se prépare à commencer les vaccinations contre le coronavirus ».

Joyce Marla Djokounda