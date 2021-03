Covid-19: Handling Partner Gabon à la manœuvre lors de la réception des 100 mille doses de vaccin Sinopharm

Ce vendredi 12 mars 2021, le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda, accompagné de plusieurs membres du gouvernement a reçu en terre gabonaise 100 000 doses du vaccin Sinopharm. Une réception supervisée par Handling Partner Gabon, société d’assistance aéroportuaire qui facilite les différentes démarches du voyageur mais surtout des compagnies aériennes.

Handling partner Gabon(HPG) société d’ assistance en escale, partenaire exclusif de l’ Etat Gabonais au terme d’ une Convention de Concession de ces services dispose des moyens humains et matériels pour assister les compagnies commerciales ou privées effectuant des vols passagers ou cargo. À ce titre, l’entreprise a effectué l’assistance du vol spécial affrété pour le transport de 100.000 doses de vaccin Sinopharm le vendredi 12 mars dernier et son déchargement en présence de Mme le Premier Ministre Christiane Ossouka Raponda, le Ministre de la Santé Dr. Guy Patrick Obiang Ondo et de l’Ambassadeur de Chine HU, qui ont félicité HPG pour son implication.

Les équipes de Handling Partner Gabon à l’Aéroport de Libreville

D’un point de vue technique, la manœuvre des équipes de Handling Partner Gabon a été d’assurer le déchargement de la cargaison de l’aéronef sur le tarmac de l’aéroport Léon Mba de Libreville puis son acheminement dans un hangar. Bénéficiant d’une expertise acquise au cours de ces dernières années au service des plus grandes compagnies aériennes, le débarquement de ces 100 000 doses de vaccin a été effectué en toute sécurité et dans le respect des normes en matière de maintenance logistique.

Olivier Berni, Directeur Général de Handling Partner Gabon

HPG travaille en partenariat avec Gsez gestionnaire de la plateforme ainsi que l’Office National de la Sûreté et de la Facilitation des Aéroports du Gabon (ONSFAG), la Police de l’Air et des Frontières et les Douanes pour la mise en place de services qui permettront aux passagers et compagnies aériennes de voyager autrement et surtout sans stress. Olivier Berni le Directeur Général de Handling Partner Gabon souhaite mettre en avant les compétences de la société qu’il dirige avec des services fusionnant confort et sécurité et ce grâce à une équipe formée qui a à cœur la satisfaction d’un travail bien fait.