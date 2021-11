Covid-19: Guy Patrick Obiang Ndong se satisfait de la tendance baissière des contaminations

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, a confirmé ce mardi 9 novembre 2021, lors de sa conférence de presse sur l’état des lieux de la pandémie de covid-19 au Gabon, la tendance baissière des contaminations. Selon le membre du gouvernement, le pic de la troisième vague a déjà été atteint.

Au Gabon, la pandémie de covid-19 est en régression depuis le début de ce mois de novembre. Du 1er au 7 novembre 2021, la surveillance épidémiologique du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) a rapporté au total 483 nouvelles contaminations au covid-19, contre 953 la semaine précédente et 1056 la semaine d’avant. Ce qui en fait le bilan hebdomadaire le plus faible depuis début octobre.

Selon le ministre de la Santé, le pic de cette troisième a déjà été atteint durant le mois d’octobre. « Le contexte sanitaire de la pandémie de covid19 dans notre pays affiche une tendance baissière de cette troisième vague de contamination, après avoir atteint le pic à la première semaine du mois d’octobre. Cette troisième vague est caractérisée comme courte sur la durée mais pernicieuse dans son intensité », a indiqué le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong.

Le membre du gouvernement s’est par ailleurs satisfait de l’adhésion des populations à la vaccination pour se protéger contre le covid-19. « Cette marque d’adhésion de la population gabonaise à la vaccination traduit sa volonté à se protéger contre cette pandémie dévastatrice dont les vagues se suivent tous les trois mois », a-t-il indiqué.