Covid-19: Franceville et Lambaréné n’enregistrent aucun cas positif sur 182 prélèvements

Le bilan de la surveillance épidémiologique du comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre le coronavirus de ce vendredi 13 novembre 2020. Un bilan qui confirme dans un certain sens, l’idée que le virus ne circule plus de façon violente sur l’ensemble du territoire. Sur 182 prélèvements dans les provinces du Haut-Ogooué et du Moyen-Ogooué, aucun cas positif n’a été enregistré.

En dépit du nombre des cas testés positifs, il n’y a que 14 sur 5388 prélèvements effectués par les équipes de surveillance épidémiologique uniquement dans la ville de Libreville. L’étude des chiffres du Copil montre que des prélèvements ont été effectués à Franceville et à Lambaréné.

En tout, ce sont pas moins de 182 prélèvements qui ont été effectués dans ces deux provinces sans que le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) n’enregistre un cas manifeste de coronavirus.

Il est donc aisé de déduire que la tendance baissière annoncée et confirmée par les autorités du Copil-Coronavirus d’abord et par les autorités gouvernementales ensuite est en train de se manifester davantage. Une excellente nouvelle à l’approche des fêtes de fin d’année que les Gabonais souhaitent vivement passer avec un peu plus de liberté.