Covid-19: flambée de cas de contamination aux Seychelles malgré une population vaccinée à 60%

Aux îles des Seychelles, dans l’océan indien, l’efficacité de la vaccination contre la Covid-19 est pointée du doigt. Plus de 60% de la population est complètement vaccinée. Pourtant l’archipel enregistre une hausse exponentielle de nouvelles contaminations, dont ⅓ représente des personnes qui avaient déjà été complètement inoculées, ont rapporté les autorités en début de la semaine écoulée.

« Malgré tous les efforts exceptionnels que nous réalisons, la situation de notre pays, au regard de l’épidémie est critique en ce moment, avec de nombreux cas signalés la semaine dernière », a indiqué le ministre de la Santé des Seychelles, Peggy Vidot, lors d’une conférence de presse par BFMTV. Et pour cause, le pays enregistre depuis janvier une flambée de nouvelles contaminations à la Covid-19, alors que depuis cette même date, l’archipel bat une campagne de vaccination massive contre la Covid-19 qui rencontre son public.

Selon des données épidémiologiques reprises par de nombreux sites d’information, plus de 60% de la population des Seychelles a déjà reçu deux doses recommandées de vaccin. « Un paradoxe », n’ont-ils pas manqué de souligner, puisqu’avec une couverture vaccinale dépassant les 50%, les effets observés de la vaccination sont de loin différents de ceux attendus par les autorités sanitaires.

Selon la situation épidémiologique des Seychelles, 500 nouveaux cas avaient été rapportés entre jeudi et samedi dernier, portant le nombre de cas actifs à 1 millier pour un pays d’environ 100 000 habitants. Conséquence, les écoles ont de nouveau été fermées, les rassemblements interdits et la fermeture des commerces, notamment bars et restaurants, a été anticipée.

Mais comment expliquer cette situation soudaine? Selon plusieurs analyses, les avis oscillent entre les conditions de vaccination, les candidats vaccins utilisés aux Seychelles (Sinopharm et Covishield, la version indienne d’AstraZeneca) et la présence du variant Sud-africain. Lequel rendrait certains vaccins inefficaces.