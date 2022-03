Covid-19: fin des restrictions sanitaires pour tout déplacement vers la France

Ecouter cet article Ecouter cet article

Bonne nouvelle pour les Gabonais qui embarquent pour la France et qui ne devraient plus subir des tracasseries liées à la surveillance épidémiologique de covid-19. Dans un communiqué publié dans L’Union ce lundi 28 mars 2022, l’ambassade de France au Gabon a annoncé la fin des mesures restrictives pour les voyageurs en provenance du Gabon pour la France.

C’est une décision qui intervient à la suite du passage du Gabon sur la liste des pays verts de l’UE où le virus circule moins. En effet, le 15 février dernier, la France avait actualisé sa carte de pays ou territoires où la Covid-19 ne présente plus une menace pour les voyageurs. A ce moment, pas moins de 26 pays, dont le Gabon, avaient basculé au vert, sur la base des indicateurs sanitaires, avec de nouvelles règles sanitaires applicables aux frontières du pays.

Passant de la parole aux actes, ce lundi 28 mars, l’ambassade de France au Gabon a annoncé la fin des mesures restrictives pour les voyageurs en provenance du Gabon pour la France. « Depuis le début de la pandémie du Covid-19, il existe des restrictions d’accès au territoire français en fonction du pays de provenance des voyageurs. Des mesures sanitaires s’appliquaient alors à tous les voyageurs gabonais avant leur départ et à leur arrivée sur le territoire français. Le 16 février 2022, le Gabon s’inscrit dans la liste des pays pour lesquels un faible risque d’infection a été identifié. Dès lors, le dispositif de contrôle sanitaire sur les voyageurs en partance du Gabon pour la France a donc été allégé », a indiqué l’ambassade de France.



Désormais également plus aucun test n’est exigé à l’embarquement pour les voyageurs vaccinés. Ils devront toutefois présenter à la compagnie de transport et aux autorités de contrôle à la frontière une preuve de vaccination. Les non vaccinés, quant à eux, devront présenter un test négatif datant de moins de 72 heures ou un test antigénique de moins de 48 heures au débarquement. Ceux qui ont eu la Covid-19 et qui se sont rétablis, devront se munir d’un certificat de rétablissement. Les enfants de moins de 12 ans, enfin, sont exemptés de tous ces règlements.