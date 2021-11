Covid-19: fin de la validité des cartes de vaccination provisoires

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’un communiqué daté du 6 novembre dernier que le Commandant en chef des Forces de police nationale (Co-chef FPN) a annoncé la fin de la validité des cartes provisoires de vaccination. En effet, le Général de division Serge Hervé Ngoma a instruit ses troupes déployées dans les différents check-points sur territoire national à veiller à ce que seules les attestations de vaccination avec QR code, soient admises.

Les carnets remis aux personnes lors de l’administration de leur dose de vaccin, ne seront plus valables. Ainsi, ce document à titre provisoire ne devrait plus servir pour circuler après les heures de couvre-feu. Ces derniers ont été remplacés par le pass sanitaire disponible dans les sites d’administration du vaccin ou alors sur le site monattestationcovid.ga. L’annonce a été faite par le Co-chef des Forces de Police nationale via un communiqué parvenu à la rédaction de Gabon Média Time (GMT).

Par ailleurs, le Général de division Serge Hervé Ngoma a sommé les policiers de veiller à ce que ses recommandations soient observées à la lettre. « Seules les attestations ou les cartes de vaccination avec QR code sont désormais autorisées. A cet effet, il est demandé à toutes les unités déployées pour la mission Hypocrates de conduire au pc FPN tout contrevenant à cette nouvelle mesure », a-t-il indiqué.

Les riverains sont donc invités à se rendre sur les différents lieux de leur vaccination ou sur internet afin de procéder au retrait de leur attestation définitive. Laquelle permettra aux personnes détentrices de ce précieux sésame de circuler après les heures de couvre-feu. Une décision prise en droite ligne avec les dispositions énoncées par le Chef de l’État Ali Bongo Ondimba lors de son discours à la nation du 16 août 2021.