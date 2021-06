Covid-19: Faustin Boukoubi dissimule-t-il les conclusions de l’enquête parlementaire sur la gestion financière?

La prise de parole du Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda sur la gestion financière de la crise sanitaire liée au covid-19, aura été l’occasion de voir un peu plus clair sur les contours de l’enquête parlementaire. En effet, le chef du gouvernement a indiqué qu’il revenait à la chambre basse du parlement et plus particulièrement son président de communiqué sur les conclusions de ce rapport.

Quelles sont les conclusions de l’enquête parlementaire mise en place en mai 2020 suite à une requête formulée par l’ancien Premier ministre Julien Nkoghe Bekale? C’est la question qui taraude les esprits depuis un peu plus de 6 mois. En effet, si lors de la clôture de la 2ème session ordinaire de l’Assemblée nationale, comptant pour l’année 2020 son président Faustin Boukoubi avait indiqué que le rapport d’enquête parlementaire sur la gestion du covid-19 aurait été remis au chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba et au Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda, les populations sont en attente d’une communication sur le sujet.

Interrogé sur cette problématique lors de la conférence de presse portant sur l’allégement des mesures restrictives prises dans le cadre de la riposte contre le covid-19, le Premier ministre a renvoyé la patate chaude au président de l’Assemblée nationale. « Compte tenu de la séparation des pouvoirs entre l’exécutif et le législatif, il revient à l’Assemblée nationale d’interpeller le gouvernement quant aux conclusions issues de cette enquête parlementaire », a indiqué Rose Christiane Ossouka Raponda.

Dans la foulée, le chef du gouvernement a réitéré la détermination du gouvernement et plus encore du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba de lutter contre les cas de détournement ou de corruption qui auraient été décelés lors de cette enquête. De ce fait, elle a tenu à inviter la presse à se rapprocher de l’Assemblée nationale pour obtenir les conclusions de cette enquête parlementaire.