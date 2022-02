Covid-19: et voici venu le variant BA.2 !

Ecouter cet article Ecouter cet article

Un nouveau variant inquiète à nouveau l’Europe. Il s’agit du variant baptisé BA.2, une mutation du variant Omicron, devenu très majoritaire au Danemark depuis décembre 2021, rapporte la revue scientifique Futura-science. On y apprend par ailleurs qu’il s’agirait d’un variant plus contagieux, mais moins sévère qu’Omicron.

Et voici venu le variant BA.2 dans ce combat « sans fin » contre le covid-19. Après Alpha, Bêta, Delta, Gamma, puis Omicron en novembre dernier, la mutation des variants se poursuit. Selon Futura-science, plus le virus circule et plus les probabilités de mutations augmentent. Le variant BA.2, un sous-variant d’Omicron possèderait environ 40 mutations supplémentaires par rapport à Omicron qui comportait déjà plus de 30 mutations par rapport à Delta.

Avec Omicron, l’OMS faisait naître l’espoir que le monde avait atteint un sommet et espérait que ce variant serait le dernier préoccupant. Il semblerait que ce ne soit pas le cas. Avec son grand nombre de mutations, le variant BA.2 pourrait être plus contagieux qu’Omicron. Une étude de l’Université de Copenhague au Danemark publiée le 30 janvier 2022 (non encore relue par les pairs) s’est penchée sur la contagiosité du variant BA.2. Parmi les 5 702 contaminés sur 17 945 potentiels cas contacts qui ont constitué l’étude, le taux d’infection des cas contacts était de 29 % parmi les contaminations liées au variant Omicron et de 39 % parmi celles liées au variant BA.2.

S’agissant de la sévérité du variant BA.2, Futura-science estime qu’il est encore « trop tôt pour tirer des conclusions quant à sa contagiosité ». Toutefois, des premières données provenant du Danemark, tels qu’exploitées par Futura-sciences, suggèrent que « ce sous-variant ne provoquerait pas de symptômes plus sévères qu-Omicron ».