Covid-19: érection douloureuse et interminable, nouveau symptôme du virus

C’est l’une des toutes dernières données issues des investigations des épidémiologistes mondiaux dont les conclusions ont été rendues publiques en juin dernier dans la très sérieuse revue médicale « The American Journal of Emergency Medicine », rapporte notre confrère Cnews. En effet, après la perte de l’odorat et du goût, le coronavirus entraînerait également des érections douloureuses et persistantes pour les hommes.

Les patients atteints de Covid-19 combattent chaque jour comme ils le peuvent selon leur état de santé post-contamination le virus puisqu’à ce jour aucun remède n’a été trouvé. A contrario, après l’agueusie et l’anosmie également appelées perte de l’odorat et du goût, un autre symptôme pourrait désormais intégrer la liste fermées des indicateurs de cette pandémie. Il s’agit du priapisme à flux réduit. Une anomalie caractérisée par une érection persistante qui pourrait durer plus de 4 heures.

Par ailleurs, ces érections prolongées s’accompagnent de fortes douleurs. Selon notre confrère Cnews, ceci serait dû à la présence inexpliquée de caillots de sang noir. « Dans le cas de ce malade Covid-19 placé sous respirateur artificiel, le sang est resté bloqué dans les deux corps caverneux. Il est donc plus grave car il peut entraîner un arrêt complet de la circulation sanguine au niveau du pénis » , a expliqué Futura Sciences.

Selon la même étude, le lien de causalité entre la Covid-19 et le priapisme avait été établi depuis la première forme de Covid-19. Et ce, notamment dans les veines de la jambe (phlébite) et les poumons (embolie pulmonaire), mais « c’est la première fois qu’ils sont détectés au niveau du pénis d’un patient », précise ladite étude.

Pour finir, l’équipe de chercheurs appelle les professionnels de la santé à prendre en compte cette anomalie, de la traiter promptement pour éviter des complications fonctionnelles immédiates et chroniques.