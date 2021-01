Covid-19: entre reconfinement et couvre feu de par le monde

Selon les dernières informations recueillies dans la presse, la Covid-19 n’est pas prête de connaître son dénouement. Face à une pandémie qui ne faiblit pas, plusieurs pays durcissent leurs restrictions contre le nouveau coronavirus, du fait notamment de l’apparition de la nouvelle variante SARS-Cov 2 apparue en Europe avec des charges virales plus élevées.

Une chose est sûre, la situation épidémiologique liée au coronavirus est inégale à travers le monde. Si au Gabon la situation semble stable, plusieurs pays, notamment en Europe, connaissent une résurgence de contaminations avec la deuxième vague. Conséquence, plusieurs pays ont reconduit le confinement et avancé les horaires du couvre feu.

En Afrique, la nouvelle variante de coronavirus réputée plus violente, plus dangereuse, est apparue en Afrique du Sud. Le pays devient le premier en Afrique à franchir la barre du million de cas positifs. La situation est alarmante, le nombre de décès augmente chaque jour un peu plus. Pourtant, les mesures édictées par le gouvernement sont beaucoup moins strictes que lors de la première vague. Les rassemblements ont toujours lieu avec interdiction cependant, de vente de boissons alcoolisées, et le couvre feu a été avancé de 23 heures à 21 heures.



Les pays qui recensent le plus grand nombre de cas dans la période du 28 décembre 2020 au 3 janvier 2021, sont les États-Unis, le Royaume-Uni, le Brésil, la Russie, l’Inde et l’Allemagne. Le Royaume Unis qui a débuté la campagne de vaccination contre le coronavirus, durcit le condiment, le troisième du genre, jusqu’au 15 février 2021 au moins, d’après The Independent. Au Quebec, avec 62 morts recensés mardi dernier, le gouvernement est en passe d’imposer un couvre feu qui va durer 4 semaines, apprend-t-on dans La Presse.