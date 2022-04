Covid-19: enfin plus de 300 000 primo vaccinés  

Ecouter cet article Ecouter cet article

Au Gabon, la vaccination contre la covid-19 a enfin franchi la barre des plus de 300 000 primo vaccinés. Selon le Comité national de vaccination contre la covid-19 ( Copivac) dans son point sur la situation vaccinale du pays du 11 avril 2022, on compte exactement 300 192 personnes ayant reçu au moins une première dose de vaccin.

Depuis le lancement de la campagne de vaccination contre la Covid-19 au Gabon, le 23 mars 2021, le pays franchit enfin la barre des 300 000 personnes primo vaccinées. C'est-à-dire, le nombre de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin.

Par contre, selon le Comité national de vaccination contre la covid-19, on compte encore 254 453 personnes ayant effectué une vaccination complète. C’est-à-dire, le nombre de personnes ayant reçu les deux doses recommandées par l’Organopulation est désormais libre de se mouvoir. Et pour maintenir la tendance baissière, le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a misé sur la vaccination pour prévenir tout risque de flambée épidémiologique.

Ce qui représente un taux de couverture vaccinale de 25,44% par rapport à la cible prévue de vacciner 50% de la population totale du pays.Le Gabon a récemment levé la quasi-totalité des mesures de riposte contre la covid-19. Le pays est classé hors de danger, la population est désormais libre de se mouvoir.

Geneviève Dewuno