Covid-19: deux nouveaux décès en 48 heures

Le Comité de pilotage du plan de veille et de Riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) a comme à l’accoutumée rendu officiel ce mercredi 19 mai son bilan sur la situation épidémiologique du pays. Celui-ci fait état de deux nouveaux décès à Libreville. Les 146ème et 147ème victimes depuis le début de la pandémie au Gabon.

Si les mois d’avril et mai ont particulièrement été marqués par la baisse des cas des décès liés au covid-19, voire leur absence absolue durant certains jours, ce temps est révolu. Pour preuve, selon les données recueillies par le Copil-Coronavirus le mercredi 19 mai dernier, le Gabon a enregistré deux nouveaux décès à Libreville. Les 6ème et 7ème depuis le début du mois en cours.

Ces nouveaux cas de décès apparaissent dans un contexte où le pays s’est récemment doté de 300 000 doses supplémentaires de vaccin Sinopharm et a procédé au lancement de la campagne de vaccination dans six autres provinces du pays à l’instar de l’Estuaire, le Haut-Ogooué et l’Ogooué-Maritime.



Néanmoins, le Copil tient à rappeler aux populations la nécessité de continuer à respecter les mesures barrières. « Bien que la campagne de vaccination soit effective et au regard de la situation épidémiologique, il paraît nécessaire de maintenir l’état d’urgence sanitaire pour juguler l’évolution de la pandémie » , a mentionné le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, ministre de la Santé.