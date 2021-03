Covid-19: deux cas positifs au lycée Quaben

La vague de contaminations enregistrée dans plusieurs établissements de Libreville et de l’intérieur du pays est loin d’être achevée. En effet, selon plusieurs informations recueillies par Gabon Media Time ce mardi 02 mars 2021 deux cas positifs auraient été détectés au du Lycée Quaben de Libreville.

La nouvelle a eu l’échos d’une bombe pour les parents d’élèves qui selon toute vraisemblance n’ont pas été informés à temps de la situation épidémiologique au sein du Lycée Quaben. En effet, les cas de contamination auraient été détectés dans une classe de 5ème sans que la direction de cet établissement n’ait pris la peine de communiquer.

Selon, un élève joint au téléphone par Gabon Media Time, l’information a été confirmée par le proviseur et le censeur. « Le censeur est passé et nous a demandé de bien porter nos masques désormais car deux cas de coronavirus ont été détectés dans notre classe, et on ne savait pas », nous a-t-elle confié.



Une situation pour le moins incompréhensible qui devrait nécessairement aboutir à la mise en place d’un plan d’urgence pour la désinfection dudit établissement. De nombreux parents se demandent d’ailleurs si les responsables ont informé les autorités sanitaires sur ces cas. Si cela est avéré, il s’agirait « d’un laisser-aller de l’administration mais aussi de la mise en danger de nos enfants. C’est déplorable. », s’est offusqué un parent d’élève.