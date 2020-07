Covid-19: des kits alimentaires et des masques offerts aux clubs de D1 et D2 par la FSBO

C’est dans le cadre des actions de solidarité liées à la lutte contre la propagation de la Covid-19 que la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille (FSBO) a, au cours de la semaine écoulée, tenu à apporter son soutien à l’association des clubs de première et deuxième divisions de football du pays. Un soutien matérialisé par l’octroi de plusieurs bons d’achat alimentaires et masques de protection contre la Covid-19 destinés à 840 bénéficiaires.

Ils sont près de 840 joueurs, encadreurs et employés de 24 clubs de première et deuxième divisions à avoir sollicité l’appui de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille, suite aux effets négatifs de la pandémie de Coronavirus sur leurs activités. Ainsi, la FSBO a tenu à réagir en procédant à la distribution de plusieurs bons d’achat et masques de protection contre la Covid-19.

Une dotation composée de 840 bons d’achat alimentaires et 420 masques de protection qui ont été réceptionnés par les responsables des clubs D1 et D2 en tête desquels, le président de l’Association desdits clubs, Landry Nkeyi. Ce dernier n’a d’ailleurs pas manqué de saluer cette initiative qui arrive à point nommé. « Comme vous le savez, nos footballeurs passent des moments difficiles du fait des effets néfastes du coronavirus qui sévit dans notre pays. Ainsi la Fondation a remis aux 24 clubs deD1 et D2, 840 bons d’achat et 420 masques. Ce don sera remis intégralement aux joueurs et aux encadreurs », s’est-il réjoui rapporte L’Union.

Par ailleurs, il a profité de cette occasion pour inviter les responsables de la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) à se prononcer clairement sur la reprise ou non des compétitions.