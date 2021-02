Covid-19: des églises et des restaurants épinglés pour non-respect des mesures barrières

Ce dimanche 14 février 2021 le ministre de la Défense nationale Michael Moussa Adamo et le ministre de la Santé Dr. Guy Patrick Obiang Ndong ont effectué une visite d’inspection au marché Mont Bouët et dans différents lieux de culte de la capitale. Une descente qui a permis de faire le constat pour le moins accablant du non-respect des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.

A la suite de l’annonce des mesures restrictives lors de la conférence de presse gouvernementale sur la situation épidémiologique animée le vendredi 12 février dernier, les ministres de la Santé et de la Défense nationale ont tenu à faire une descente de terrain pour se rendre compte de l’effectivité de celles-ci. Ainsi, les deux membres du gouvernement se sont rendus tour à tour dans certaines églises catholiques et de réveil, dans des restaurants mais aussi au sein du plus grand marché de la capitale.

Une descente qui a permis de faire le constat accablant du non-respect par les acteurs de ces secteurs des mesures édictées par le gouvernement dans le cadre de la riposte contre la Covid-19. « Nous avons sillonné les lieux de culte, et partout où nous sommes passés nous avons constaté un non-respect des mesures sur le quota de 30 personnes », a déploré le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong.



Des constats qui ont d’ailleurs abouti à la fermeture de plusieurs églises de réveil ce pour non-respect du protocole sanitaire dans ces espaces à savoir le nombre de personnes limité à 30, la distanciation sociale et la durée du culte qui ne doit pas excéder 1 heure. « Ce dimanche, il y a eu deux décès à l’hôpital de campagne d’Agondjé à cause de la Covid-19 tout simplement parce que beaucoup continuent à croire que c’est une maladie qui n’existe pas, beaucoup continuent à faire du déni», a fustigé le ministre de la Santé.