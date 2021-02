Covid-19: dépistage de masse et sensibilisation au menu du plan d’urgence de Port-Gentil

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’urgence Covid-19 dans la province de l’Ogooué-Maritime et plus particulièrement dans la ville de Port-Gentil, durement touchée par la pandémie, le ministre de la Santé Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, les responsables de la Coordination technique et du Comité scientifique du Copil-Coronavirus et le Directeur général des hydrocarbures Jean-Félix Obamba séjournent actuellement dans la capitale économique. Un plan qui a pour objectif d’endiguer la recrudescence de cas dans ladite province.

Avec un peu plus 1 167 cas confirmés depuis le début de la pandémie, la province de l’Ogooué-Maritime est depuis peu devenue l’un des épicentres du virus. C’est donc à la suite du constat de résurgence du nombre de contaminations et sur instruction du Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda, que la délégation conduite par le ministre de la Santé séjourne actuellement dans cette partie du pays.

Ainsi, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a tour à tour échangé avec le gouverneur de la province, la Coordination technique provinciale du Copil Ogooué-Maritime et les représentants de l’Union pétrolière gabonaise (UPEGA). Des rencontres qui ont permis de présenter le Plan d’Urgence de Riposte Covid-19 de la province, élaboré par les équipes techniques. « La plus-value dans la riposte de la seconde vague est la contribution du secteur privé dans le cadre de la sensibilisation communautaire et la mise en réseau des laboratoires de Port Gentil pour une meilleure mutualisation des ressources », a indiqué le ministre de la Santé.



Pour la mise en oeuvre de ce plan, plusieurs activités sont au programme, notamment le renforcement des capacités des agents préleveurs de la province, la sensibilisation des élèves, le lancement du dépistage de masse et une conférence de presse du Ministre de la Santé et des Responsables du Copil avec la presse locale.