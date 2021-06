Covid-19: déjà près de 40 000 doses de vaccin administrées par le Copivac

La lutte contre le covid-19 se poursuit avec une insistance marquée sur la vaccination. Le lundi 28 juin, le Comité national de vaccination (Copivac) présidé par le Pr. Marielle Bouyou Akotet a rendu publique la situation vaccinale sur l’ensemble du territoire national. De ce bilan, il ressort que 38 496 personnes ont reçu leur première dose de vaccin Sinopharm.

La courbe de la situation vaccinale au Gabon connaît une évolution. Et pour cause, le vendredi 25 juin 2021, le Copivac a publié dans son bilan que 38 496 personnes ont reçu leur première dose de vaccin Sinopharm contre 36 227 le jeudi 24 juin dernier. Une augmentation de l’ordre de 2 269 personnes qui souligne l’intérêt que les Gabonaises et les Gabonais ont de plus en plus à se faire vacciner.

Une tendance haussière du nombre de vaccinations qui avait également suscité une réaction de la part du ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong. « La moyenne journalière des personnes vaccinées est passée de 400 à 1000 », avait-t-il martelé lors de sa conférence de presse à l’occasion de l’arrivée du vaccin russe Sputnik V le mercredi 09 juin dernier.

Le membre du gouvernement avait profité de ce rendez-vous qui est désormais coutumier pour les populations de les rassurer sur le bien fondé de la vaccination. « Il est nécessaire de se faire vacciner, car se vacciner, c’est se protéger, c’est protéger ceux qu’on aime, c’est aussi retrouver la liberté » avait-t-il rappelé.