Covid-19: déjà 5 millions de morts dans le monde

Le covid-19 aurait fait plus de 5 millions de morts dans le monde à l’heure actuelle. Aucun pays n’a pu échapper à la maladie depuis décembre 19, lorsqu’il est apparu pour la première fois à Wuhan, en Chine. Selon l’OMS, ce bilan officiel pourrait cependant être largement sous-estimé, tant certaines données demeurent manquantes ou peu fiables.

Près de deux ans depuis son apparition dans le monde, le covid-19 a déjà fait au moins 5 millions de morts. Un lourd bilan de pertes en vies humaines alors que la pandémie n’est toujours pas maîtrisée. L’Agence France Presse (AFP) dit avoir réalisé un comptage le lundi 1er novembre dernier, à partir des bilans officiels transmis par les autorités sanitaires de chaque pays et a fait savoir que ce chiffre ne représente qu’une part des décès réellement liés au coronavirus.

L’OMS, l’organisation mondiale de la santé, pour sa part, considère que le bilan macabre de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé. Dans beaucoup de pays, le covid-19 est désormais considéré comme une des causes principales de mortalité, au même titre que les maladies cardiovasculaires et les AVC. Qu’à cela ne tienne, la suite de l’épidémie inquiète le plus, notamment avec l’émergence de nouveaux variants.

En effet, en 2020, alors que le monde faisait face pour la première fois au covid-19, il enregistrait plusieurs milliers décès, notamment en Europe. En 2021, malgré l’introduction de la vaccination, le covid-19 fait toujours de nombreuses victimes. A en croire un virologue à l’Institut Pasteur de Paris, Jean-Claude Manuguerra, l’objectif serait d’oeuvrer pour la protection des populations contre les formes graves de la maladie. « L’idée, c’est que le covid n’amène ni à l’hôpital ni au cimetière ».