Covid-19: Centaure, nouvelle version du variant Omicron déjà aux portes du Gabon

Ecouter cet article Ecouter cet article

Alors que l’on pensait la pandémie de covid-19 en voie d’éradication, la réalité est tout autre. Et pour cause le nouveau variant BA.2.75, également connu sous le nom de Centaure pourrait bien s’installer et maintenir active l’épidémie. De quoi susciter des inquiétudes au Gabon où des vols réguliers en provenance de France sont enregistrés chaque jour et laissent planer des risques d’importation de ce variant.

Depuis plusieurs semaines, le Gabon enregistre une recrudescence de cas de contamination liés à la Covid-19. Une situation qui pourrait s’empirer avec la récente apparition d’une autre version du variant Omicron appelée Centaure. En effet, selon l’agence Santé Publique France, le sous-lignage d’Omicron BA.5 est prédominant depuis 2 semaines et représente désormais 67% des séquences interprétables en France.

Avec un important flux de déplacements entre le Gabon et la France, le risque d’importation de ce nouveau variant n’est pas à exclure. Toute chose qui devrait interpeller le gouvernement gabonais sur la nécessité d’envisager de nouvelles mesures de prévention comme ce fut le cas avec les pays d’Afrique australe.



Il faut souligner que c’est en Inde que le nouveau variant BA.2.75 encore appelé Centaure est apparu. Il a par la suite été détecté au Japon, en Australie, au Canada et aux Etats-unis. D’ailleurs Cinq cas positifs ont été repérés au Royaume-Uni et deux autres en Allemagne. Selon les premiers éléments rapportés par la communauté médicale, Centaure serait davantage résistant aux anticorps et se propagerait plus rapidement.

Alors, ça vous a plu ? 👍🏾

Pour recevoir plus d'actualités, inscrivez-vous à notre newsletter Whatsapp. OUI bien sûr je m'inscris