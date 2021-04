Covid-19: avec seulement 5 cas actifs, la Ngounié résiste à la 2e vague de contaminations

Selon le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus), dans son bilan du vendredi 16 avril dernier, la province de la Ngounié ne comptabilise que 5 cas actifs à la Covid-19. Des statistiques qui confirment la résilience dont fait preuve la province depuis la survenance de la deuxième vague de la Covid-19 en janvier 2021.

La situation épidémiologique de la Covid-19 sur l’ensemble du territoire national fait état de 05 cas actifs dans la province de la Ngounié au vendredi 16 avril. Si depuis l’arrivée de la seconde vague avec le variant britannique et dernièrement les variants indiens et sud-africains, les cas de contamination se multiplient dans certaines localités du pays. Mouila, bien qu’important point de passage entre les villes de Tchibanga et Lambaréné résiste tout de même à la vague de contamination.

Une situation qui démontre la capacité des autorités sécuritaires et sanitaires du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon de cette province à faire appliquer les mesures de riposte. Surtout quand on connaît la proximité entre les provinces dites sœurs de la Ngounié et de la Nyanga. Lorsque Tchibanga a elle seule regroupe 120 cas de contaminations, Mouila n’en comptabilise que 5.

SI la capacité de résistance à la propagation de la deuxième vague de l’épidémie est démontrée dans la province de la Ngounié, les populations doivent continuer d’observer de façon scrupuleuse les mesures de dites barrières pour se protéger et protéger leurs proches.