Covid-19: avec seulement 3 nouveaux cas positifs, le maintien du couvre-feu devient ridicule

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le sujet a été à l’ordre du jour du Conseil de ministres du vendredi 4 mars 2022 au cours duquel le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a instruit le gouvernement de lever certaines mesures restrictives dont le couvre-feu. Avec seulement 3 nouveaux cas positifs au covid-19 rapportés par le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus (Copil-Coronavirus), dans son bilan du 4 au 6 mars 2022, la question de la fin de cette mesure interpelle à nouveau l’opinion.

Publicités

« A quand la levée définitive du couvre-feu au Gabon? ». C’est la question qui taraude de plus en plus les esprits dans l’opinion dans un pays où cette mesure a été jugée peu pertinente dans la lutte contre la covid-19. D’ailleurs les autorités sanitaires n’ont jamais pu démontrer à quel point et de manière quantitative, le couvre-feu a permis de diminuer la circulation exponentielle du virus.

Aussi, avec la décision de laisser les personnes vaccinées circuler pendant les heures du couvre-feu, de 21 heures à 5 heures du matin, ou accéder à certains lieux de divertissement, on voit bien que le gouvernement a de plus en plus de difficultés à faire respecter cette mesure pourtant présentée comme indispensable dans la lutte contre la pandémie.



Aujourd’hui avec moins d’une dizaine de nouvelles contaminations recensées tous les deux jours, soit un taux de positivité inférieur à 0,5%, la pression pour lever le couvre-feu s’accroît. Avec seulement 63 cas actifs sur toute l’étendue du territoire national qui est désormais passé au vert, les populations ont hâte de retrouver un rythme de vie quasi normal. Un état de fait qui a par ailleurs conduit le chef de l’Etat Ali Bongo à inviter le gouvernement à « alléger considérablement ou lever certaines mesures barrières telles que le couvre-feu ».