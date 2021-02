Covid-19: avec plus de 1 000 cas positifs en janvier, le gouvernement réfléchit à un durcissement des mesures

Ce jeudi 04 février 2021 le Premier ministre Christiane Ossouka Raponda a présidé par visioconférence un conseil interministériel axé sur la possibilité de durcir à nouveau les mesures liées à la riposte contre la Covid-19. Une mesure envisagée par le gouvernement à la suite du constat d’une explosion des cas positifs ces dernières semaines.

Cette séance du conseil interministériel intervient au lendemain de 2 nouveaux décès liés à la Covid-19 et surtout au moment où le pays connaît une explosion du nombre de cas positifs qui suscite des inquiétudes auprès de l’opinion. En effet, le dernier bilan épidémiologique de ce lundi 01 janvier fait état de 177 nouveaux cas positifs, soit un pourcentage de 3.1% ».

De 190 cas positifs en octobre, le pays a connu 246 en novembre et 346 en décembre. Lors d’un récent entretien avec le Premier ministre, le ministre de la Santé Dr. Guy Patrick Obiang a révélé que le mois de janvier a connu une hausse des données épidémiologiques de plus de 1 000 cas, soit 3 fois plus de cas que le mois de décembre 2020.



Une situation qui a poussé le gouvernement à revoir certaines mesures, le 23 janvier dernier. Ce conseil interministériel était donc l’occasion de faire le point de l’application desdites mesures et d’évoquer la possibilité de leur durcissement surtout au moment où la flambée des cas est de plus en plus probante.