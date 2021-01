Covid-19: Ali Bongo place le Gabon sur le chemin de la vaccination de masse

C’est à l’occasion de son message de vœux à la Nation le jeudi 31 décembre dernier que le Chef de l’État a annoncé la mise en place imminente d’un plan national de vaccination contre la Covid-19. Pour Ali Bongo Ondimba, l’objectif est de faire du Gabon, l’un des tout premiers pays africains à bénéficier des vaccins homologués par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

C’est une annonce du moins audacieuse faite par le premier citoyen du Gabon Ali Bongo Ondimba lors de son adresse à la nation le jeudi 31 décembre 2020. Le chef de l’État qui a placé l’année 2021 comme celle du « Gabon Nouveau » est conscient que la mise en œuvre d’un tel projet passe par le « retour à la vie normale ». C’est dans cette optique qu’il ambitionne de tourner la sombre page Covid-19 en prenant le défi de faire vacciner toute la population du pays.

A ce propos, Ali Bongo a clairement indiqué qu’il a « d’ores et déjà donné instruction au Gouvernement de travailler à un plan national de vaccination ». Lequel plan visera singulièrement à cartographier les zones les plus impactées du pays qui devraient être prioritaires dans le but de circonscrire le virus. Concernant les vaccins en perpétuel développement, Ali Bongo Ondimba, a déclaré « je souhaite que les Gabonais soient parmi les premiers en Afrique à en bénéficier ».



Si le numéro un gabonais est resté flou sur le choix du vaccin qui sera adopté pour ses populations, il s’est tout de même dit « confiant » quant à la matérialisation de ce projet de vaccination de masse. Le Président de la République n’a pas manqué d’annoncer « un nouveau plan d’assouplissement progressif des mesures prises pour contrer le virus ». Ledit plan concernera tous les secteurs d’activités économiques et sociales. Seul bémol, les Gabonais ne semblent pas pour l’instant emballés par les vaccins qui ne sont qu’à leur phase expérimentale.